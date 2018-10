O objectivo de baixar a factura da electricidade tem vindo a ser defendido tanto pelo BE, como pelo PCP. Nas negociações para o Orçamento do Estado de 2018, chegou a ser admitida a aplicação de uma contribuição extraordinária sobre as energias renováveis, com esse objectivo final. Mas a medida sofreu um volte face de última hora e não avançou.



Agora, no âmbito das negociações para o Orçamento do Estado de 2019, o Executivo admitiu desde cedo que a questão dos custos da energia estava a ser trabalhada.



Uma das possibilidades defendidas pela esquerda era a redução da taxa do IVA aplicada à electricidade, mas em entrevista à TVI, o primeiro-ministro António Costa afastou a ideia pelo impacto orçamental que implica.

O Governo e os parceiros de esquerda continuam a negociar uma forma de baixar a factura da luz para os consumidores. As negociações ainda não estão fechadas, mas segundo o jornal Observador, o Executivo está disponível para fazer uma transferência do Orçamento do Estado de 150 milhões de euros para abater ao défice tarifário e, com isso, reduzir os custos aos consumidores.O jornal adianta que os cálculos para apurar o impacto nos preços da luz apontam para uma redução entre os 2% e os 4% para consumidores domésticos, mas esta ficaria dependente da evolução dos preços no mercado grossista.A redução seria conseguida de forma indirecta, já que ao baixar a dívida, os custos reflectidos na factura da electricidade seriam também reduzidos.