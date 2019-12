Governo diz que a proposta de Orçamento ainda não acomoda aumento extra das pensões

A norma que prevê um reforço das pensões mais baixas é uma referência às atualizações automáticas e à subida do CSI, que aumentará 189 euros por ano, diz a ministra da Segurança Social. Ana Mendes Godinho acrescenta, no entanto, que poderão existir novas discussões na especialidade.

A norma do Orçamento do Estado que promete um reforço das "pensões de valor mais baixo" deve ser lida como uma referência à atualização automática de pensões ao reforço do complemento solidário para idosos (CSI) e não a um eventual aumento extraordinário das pensões, sustentou Ana Mendes Godinho, que apresentou esta quinta-feira aos jornalistas o orçamento do seu ministério.