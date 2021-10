Governo diz que negociação sobre OE não terminou e que há "vontade de aproximação"

Leia Também OE não agrada nem aos ex-parceiros da geringonça

"O Governo não vê a negociação com o PCP como finalizada. Antes pelo contrário. Vamos procurar aproximações como nos outros anos", refere Duarte Cordeiro, que acompanha todas as negociações parlamentares do Governo, ao Observador, admitindo que "é possível ir mais longe do que está na proposta".



O Governo não dá o processo negocial com os parceiros "por finalizado" e assume que a proposta de Orçamento do Estado para 2022 "pode ir mais longe".Em declarações ao Observador , o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares sublinha que a negociação será "longa, como no ano passado" e "exigirá dos vários partidos vontade de aproximação. Da parte do Governo ela existe", garante.O Bloco de Esquerda disse esta terça-feira que "dificilmente haverá condições" para viabilizar a proposta tal como está. Também o PCP anunciou que a proposta de Orçamento do Estado para 2022, como está atualmente, conta "com o voto contra" do partido.