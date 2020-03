Governo do Reino Unido já gastou 4,4 mil milhões a preparar o Brexit

Um relatório do Gabinete Nacional de Auditoria do Reino Unido revela que os vários departamentos do governo britânico já gastaram 4,4 mil milhões de libras em preparativos relacionados com o Brexit.

O Governo britânico já gastou 4,4 mil milhões de libras (5,1 mil milhões de euros) nos preparativos do Brexit, segundo revela um relatório do Gabinete Nacional de Auditoria (NAO, na sigla inglesa) do Reino Unido revelado esta sexta-feira, 6 de março, e citado pela BBC. Despesa inclui gastos com pessoal, aconselhamento externos e publicidade.





De acordo com a entidade responsável por auditar as contas públicas britânicas, entre outras rubricas de despesa, foram gastos 1,9 mil milhões de libras (2,2 mil milhões de euros) em staff, 1,5 mil milhões de libras (1,7 mil milhões de euros) em logística e ainda 288 milhões de libras (333 milhões de euros) de custos com conhecimento especializado. No pico da preparação do Brexit havia 22 funcionários a trabalhar diretamente no processo do Brexit, acrescenta o relatório. O NAO sustenta que o governo podia ter monitorizado melhor os gastos feitos, referindo-se aos executivos conservadores liderados por Theresa May, primeiro, e por Boris Johnson, depois.

O orçamento total previsto para despesas relacionadas com o processo da saída britânica da União Europeia é de 6,3 mil milhões de libras (7,3 mil milhões de euros), portanto os vários departamentos do executivo britânico já despenderam, entre junho de 2016 (altura do referendo) e janeiro de 2020, cerca de dois terços do montante previsto.