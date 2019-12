A proposta considera como referencial para aumentos salariais de 2020 a taxa de inflação observada até novembro de 2019 (de 0,3%, para todos os trabalhadores)", refere uma nota enviada às redações.

O Governo corrige assim a informação publicada pelos orgãos de comunicação social com base nas declarações de José Abraão, da Fesap, que esta tarde garantiu que o Governo iria utilizar para os aumentos da Função Pública exatamente a mesma fórmula que é usada para as pensões.Isso significa que em vez de os salários mais baixos aumentarem 0,7% e dos mais altos ficarem congelados o Governo vai optar por aumentos nominais de 0,3% para todos os trabalhadores do Estado.Em declarações aos jornalistas, o secretário de Estado do Orçamento, João Leão, garantiu que em 2021 os aumentos não serão inferiores a 1%, podendo ser superiores se a inflação registada superar este número.