Governo espanhol prevê excedente orçamental só em 2021

Bloomberg

O governo espanhol apresentou esta sexta-feira o Programa de Estabilidade 2018-2021 no qual estima que Madrid alcance um excedente orçamental de 0,1% do PIB em 2021, após 14 anos de contas no "vermelho".

A dívida pública irá cair para menos de 90% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2021, ano em que deverá ter um peso de 89,1%. O PIB deverá crescer em média cerca de 2,5% ao ano, segundo as previsões hoje apresentadas.

Espanha registou um défice de 3,1% em 2017 (o mais elevado entre os países da Zona Euro), valor que deverá baixar para 2,2% este ano, para 1,3% em 2019, 0,5% em 2020 e um excedente de 0,1% em 2021.

A dívida pública, que se cifrou em 98,3% do PIB no ano passado, deverá baixar para 97% este ano, 95,3% em 2019, 92,4% em 2020 e 89,1% em 2021.

No que toca à evolução da economia, Madrid prevê um crescimento de 2,7% este ano, menos quatro décimas do que em 2017. Em 2019 a economia espanhola deverá expandir-se em 2,4%, abrandando para 2,3% nos dois anos seguintes.

As perspectivas para a taxa de desemprego apontam para uma redução de 1,1 pontos percentuais este ano, para 15%. Em 2019 deverá cair para 13,4%, 12% em 2020 e 10,7% em 2021.

As previsões referem que entre 2018 e 2021 Espanha deverá criar 1,7 milhões de empregos e o número de desempregados deverá reduzir-se em 1,3 milhões.

Portugal apresentou o seu Programa de Estabilidade a 13 de Abril, onde estimava uma redução do défice para 0,7% do PIB este ano e alcançar um excedente de 0,7% em 2020. No que toca ao PIB, a equipa liderada por Mário Centeno estima um crescimento de 2,3% este ano e nos próximos dois, abrandando para 2,2% em 2021.