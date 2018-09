Governo espanhol tem quatro milionários

O novo governo socialista tem quatro milionários, com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Josep Borrell, a liderar, revelam os documentos publicados este sábado, 29 de Setembro.

Josep Borrell, de 71 anos, declarou uma fortuna de 2,77 milhões de euros. Maria Isabel Celaa, de 69 anos, ministra da educação e porta-voz do Executivo espanhol, reportou uma riqueza de 1,63 milhões de euros, segundo os dados publicados este sábado.

Pedro Duque, ministro da ciência e antigo astronauta, tem rendimentos avaliados em 1,52 milhões de euros. Já o ministro da Cultura e do desporto, José Guirao, tem uma fortuna avaliada em 1,07 milhões de euros.

O novo Executivo liderado pelo primeiro-ministro Pedro Sánchez, publicou a informação sobre os rendimentos de mais de 1.000 responsáveis, no âmbito de um plano para aumentar a transparência no Governo.

Sánchez tomou posse em Junho, depois de vencer uma moção de confiança no Parlamento, que destronou Mariano Rajoy, depois de um tribunal ter aplicado sentenças a ex-membros o Partido Popular, apanhados num escândalo de corrupção.

Alguns membros do gabinete de Sánchez ficaram sobre pressão para explicar os seus dados financeiros, com Pedro Duque a ver-se obrigado a explicar esta semana porque tem duas casas em nome de uma empresa. O ex-ministro da Cultura, Maxim Huerta, demitiu-se em Junho depois de notícias que revelaram que o responsável ia ser alvo de sanções por fraude fiscal.

A publicação dos rendimentos de responsáveis políticos incluem todos aqueles que assumiram funções no Governo nos últimos quatro anos e abrange propriedades e posições financeiras, assim com outro tipo de activos detidos.

Estes documentos revelam que Pedro Sánchez, de 46 anos, tem uma riqueza avaliada em 343 mil euros e responsabilidades financeiras no valor de 192 mil euros. Já Mariano Rajoy, de 63 anos, está entre o grupo dos "ricos", com uma fortuna de 1,54 milhões de euros.



(Texto original: Spain's Socialist Cabinet Has Four Millionaires)