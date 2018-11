Governo espera aprovação do Portugal 2020 por Bruxelas no prazo de um mês

Pedro Marques anunciou terem sido "concluídas com sucesso as negociações técnicas com a Comissão Europeia relativamente à reprogramação do Portugal 2020".

O ministro do Planeamento e das Infraestruturas informou esta segunda-feira que Bruxelas deverá aprovar a reprogramação do Portugal 2020 no prazo de um mês, o que permitirá abrir concursos para novo investimento de 460 milhões de euros.

