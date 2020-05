Governo espera injeção de dinheiro na TAP em meados de junho

Álvaro Novo, secretário de Estado do Tesouro, explicou que o pedido de garantia pessoal do Estado tem de ser fundamentado e justificado perante as autoridades europeias.





Álvaro Novo diz que a administração da TAP já foi informada de que será preciso uma fundamentação mais aprofundada e que o processo está a ser trabalhado pelo Executivo em conjunto com a empresa, tendo sido criado um grupo de trabalho específico para isso. "O trabalho previsivelmente estará concluído até ao final de maio", perspetivou Álvaro Novo, indicando que de seguida o Governo terá de falar com a Comissão Europeia, porque "está obrigado a isso", esperando ter uma "injeção de dinheiro em meados de junho."



As medidas de confinamento adotadas em Portugal, e de forma generalizada pelo resto do mundo, estão a prejudicar de forma inédita as transportadoras aéreas, que estiveram impedidas de manter a sua atividade, quase na totalidade. Agora, com o desconfinamento progressivo, as empresas vão retomar alguns dos voos e rotas, mas num nível muito abaixo do anterior à pandemia e com várias restrições, incluindo ao nível da lotação nos voos.

A expectativa do Governo é que a TAP tenha uma injeção de liquidez em meados de junho, avançou esta quarta-feira o secretário de Estado do Tesouro, Álvaro Novo, na Assembleia da República. A transportadora aérea já fez chegar ao Executivo um pedido de ajuda, mas o processo ainda está em fase de fundamentação."Já recebemos um pedido inicial", confirmou Álvaro Novo, adiantando que se trata de um pedido de garantias pessoais do Estado a um empréstimo que a TAP pretende obter. Porém, explicou o governante, as garantias pessoais do Estado estão enquadradas na lei portuguesa e na lei comunitária, não bastando "uma carta".