Governo espera que empréstimo do Estado em 2019 ao Novo Banco seja menor

Em declarações aos jornalistas à saída de uma reunião de ministros das Finanças da zona euro, em Bruxelas, pouco após o Banco de Portugal ter anunciado que o Fundo de Resolução fez hoje uma injecção de 791,7 milhões de euros no Novo Banco no âmbito do mecanismo de capitalização contingente acordado, Ricardo Mourinho Félix disse que a parte do empréstimo do Estado, de 430 milhões, ficou ligeiramente abaixo do antecipado (450 milhões), valor que todavia não espera que se repita no próximo ano, embora tudo dependa da "evolução" que se registar.

"O mecanismo de capital contingente, nos termos do acordo de venda do Novo Banco, dura ao longo de oito anos e tem limites máximos. Este ano, o Novo Banco, no contexto daquilo que é a avaliação feita também com o supervisor e com os auditores, registou um volume de imparidades muito significativo nos activos que estão ao abrigo do mecanismo de capital contingente. No próximo ano, voltar-se-á a avaliar esses activos. Dada a avaliação que foi feita este ano, não esperaria que houvesse impactos significativos por essa via", disse.