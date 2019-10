Governo espera redução menor na dívida pública no próximo ano

O Governo estima que a dívida pública desça para 116,2% do PIB em 2020, uma redução ligeiramente menor do que esperava anteriormente, segundo o esboço orçamental divulgado esta quarta-feira, 16 de outubro.





Depois de, em 2018, ter ficado nos 122,2% do PIB, a dívida pública deverá descer para 119,3% do PIB este ano. Esta foi a estimativa que o Governo remeteu a Bruxelas em setembro, na segunda notificação do Procedimento por Défices Excessivos , e que mantém no 'draft' orçamental.Mas se a previsão para a dívida pública deste ano já tinha sido revista em alta em setembro, a estimativa para 2020 piora. Segundo o esboço orçamental, Mário Centeno espera agora que a dívida pública fique nos 116,2% do PIB no próximo ano. No Programa de Estabilidade remetido a Bruxelas em abril , antecipava que a dívida fosse de 115,2% em 2020, caindo 3,4 pontos face a este ano. Agora, a redução é de 3,1 pontosDepois de uma descida de quase 10 pontos percentuais no rácio da dívida pública em relação ao PIB entre 2016 e 2018, o Governo compromete-se com a redução da dívida para um nível "muito próximo de 100% no final da próxima legislatura", ou seja, em 2023."Para atingir esse objetivo, todas as receitas extraordinárias devem continuar a ser alocadas à redução da dívida pública", referem as Finanças no 'draft' orçamental.