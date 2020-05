Governo espera ter aumentos salariais pagos a todos os funcionários em maio

Em causa estão os aumentos de 10 euros para os vencimentos mais baixos e de 0,3% para os restantes funcionários públicos. O atraso no pagamento dos aumentos no setor da saúde foi particularmente polémico.

O Governo espera ter todos os aumentos salariais pagos este mês de maio. O atraso na atualização dos vencimentos – com aumentos de dez euros para quem menos ganha e de 0,3% para os restantes – foi particularmente polémico no caso do setor da saúde.





Foram "operacionalizados os aumentos salariais", ficando "expectavelmente pagos em todas as áreas no mês de maio", disse a ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, no arranque de uma audição no Parlamento.