Lusa

O Governo vai andar na estrada a explicar os contornos do Orçamento do Estado para 2019 que foi entregue no Parlamento ao final da noite da passada segunda-feira.De acordo com um comunicado enviado pelo PS às redacções, o Executivo socialista vai percorrer 17 das 20 capitais de distrito de Portugal, ficando de fora Beja, Madeira e Açores.Os membros que vão andar pelo país a explicar o OE19 são essencialmente do núcleo duro socialista presente no Governo, como são os casos do próprio primeiro-ministro, António Costa, do secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Pedro Nuno Santos, do ministro do Planeamento e Infra-estruturas, Pedro Marques, ou do titular do Trabalho e Segurança Social, Vieira da Silva.Esta terça-feira, António Costa esteve no Parlamento a detalhar as medidas do Orçamento perante a bancada parlamentar socialista. Já esta quarta-feira, foi também lançado um site em que o Governo enquadra as principais opções presentes na proposta orçamental.