Governo falha prazos e Ferrovia 2020 cai para depois de 2023

Os projetos do programa de investimentos Ferrovia 2020 vão voltar a derrapar, segundo noticia esta quinta-feira o Público . Desde a apresentação, em 2016, que os projetos têm vindo a ser adiados, o que vai acontecer novamente. Assim, o programa não vai ser integralmente cumprido no prazo limite para a obtenção dos fundos comunitários, em 2023.

O Governo assumiu este programa irá financiar "alguns projetos de mobilidade urbana sustentável que registaram algumas situações imprevistas associadas à complexidade técnica dos mesmos" no documento sobre o Acordo de Parceria do Portugal 2030, que o Governo colocou na segunda-feira em consulta pública e que foi consultado pelo Público.



No grupo de projetos estão a modernização da linha de Cascais, o MetroBus em Coimbra, mas também algumas obras do Ferrovia 2020, como é o caso da linha do Douro. Já o troço Torres Vedras – Caldas da Rainha, na linha do Oeste ou a linha do Algarve entre Tunes e Lagos ainda nem saíram do papel, de acordo com o jornal.



"Não será perdido um cêntimo do Quadro financeiro Plurianual PT2020", respondeu o ministério das Infraestruturas e da Habitação, em reação à notícia. Sublinha que "não há nenhum projeto que tenha sido abandonado ou tenha saído do plano Ferrovia 2020" e esclarece que as obras referidas na peça, como a modernização das linhas de Cascais e Douro não deixarão de ser financiadas pelo PT2020 como previsto. "Simplesmente poderão também já usufruir de verbas do PT2030".



