Governo fixa aumentos de 0,9% a 5,3% para 90 mil administrativos do privado

O Governo atualizou a portaria das condições do trabalho para os trabalhadores administrativos, decretando um aumento médio de 3,7% nos salários de 90 mil trabalhadores do setor privado, com efeitos retroativos a 1 de janeiro de 2019.



De acordo com um comunicado divulgado esta manhã pelo Ministério do Trabalho, estão em causa aumentos que variam entre 0,9% para as categorias mais altas e 5,3% para as mais baixas.



Trata-se de uma situação em que o Governo se substitui à negociação coletiva, uma exceção histórica no sistema de relações laborais em Portugal.





Tal como explica a portaria publicada no último dia do ano, "desde 1943 que o Estado tem demonstrado a preocupação de regulamentar as condições de trabalho para os trabalhadores administrativos a desempenhar funções em setores ou ramos de atividade para os quais não exista associação de empregadores constituída com a qual as associações sindicais que os representam possam celebrar convenções coletivas".