Governo garante que metade dos "precários" excluídos tinham vínculo permanente

Mário Centeno garante que houve cerca de cinco mil pessoas que se candidataram ao programa de regularização (PREVPAP) com um vínculo permanente. Em causa estarão trabalhadores com contrato individual de trabalho, que não têm as mesmas garantias que os funcionários públicos.

Como se explica a diferença entre as mais de 33 mil pessoas que se candidataram ao programa de regularização de vínculos precários e as 13,6 mil que conseguiram ter luz verde por parte das comissões?



Depois de o primeiro-ministro ter pedido explicações, o Ministro das Finanças deu uma explicação parcial: cerca de metade das pessoas que foram excluídas – cinco mil – tinham vínculo permanente.