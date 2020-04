Governo impede ajuntamentos de mais de 5 pessoas

O Governo clarificou esta quinta-feira que a concentração de pessoas é limitada a cinco. António Costa diz que cada um deve ser polícia de si mesmo mas avisou que as Forças Armadas estão prontas a fazer o que for necessário.

O primeiro-ministro disse esta quinta-feira no final do Conselho de Ministros que, no âmbito as medidas que concretizam o prolongamento por mais 15 dias do Estado de Emergência em Portugal, o Governo entendeu clarificar disposições anteriores, como a que determinou a proibição de celebrações religiosas e outros eventos que impliquem concentração de pessoas.





Assim, segundo disse António Costa, "não deve haver ajuntamentos de mais de cinco pessoas".



O primeiro-ministro anunciou esta quinta-feira um conjunto de medidas restritivas durante cinco dias do período da Páscoa, entre 9 e 13 de abril, proibindo a circulação fora do concelho de residência, à exceção daqueles que têm de ir trabalhar, considerando que essas pessoas devem ter um documento o que comprove.





"É um esforço suplementar que é pedido mas que é essencial que todos cumpramos, para contribuir para acelerar o fim da pandemia", disse o primeiro-ministro.