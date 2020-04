Aquando da primeira prorrogação do estado de emergência, o Governo



Apesar de o estado de emergência terminar às 24:00 do próximo dia 2 de maio, e de haver uma expectativa generalizada que não haverá um terceiro prolongamento do período de exceção devido à forma como se tem conseguido conter a pandemia, o Executivo acabará por manter restrições adicionais à circulação de pessoas pelo menos um dia para lá da vigência do estado de emergência.



António Costa justifica tal decisão com a necessidade de manter a "disciplina e o esforço" até aqui demonstrados para não deitar a perder tudo aquilo que já foi conquistado na luta contra o coronavírus. E notou ainda que "independentemente do estado de emergência, há um conjunto de outros instrumentos legais" que possibilitam que sejam mantidas as "normas de confinamento, restrição à circulação e de encerramento de determinados estabelecimentos".



Sobre tais mecanismos, o líder do PS recordou um conjunto de medidas fortemente restritivas que foram decretadas pelo Governo antes ainda de ter sido decretado o primeiro estado de emergência da democracia portuguesa, tais como o encerramento das escolas ou a cerca sanitária imposta em torno do concelho de Ovar.



"Mesmo que acabe o estado de emergência não voltamos à normalidade (...) A melhor lei que existe é a nossa própria consciência", resumiu.



As regras mais apertadas à circulação que vigoraram durante a última Páscoa vão voltar a vigorar ao longo do fim de semana prolongado entre 1 e 3 de maio, anunciou o primeiro-ministro ao final da manhã desta sexta-feira, no final de um encontro com os representantes do setor do comércio e serviços."O Governo irá decretar para o próximo fim de semana, que é prolongado (1 a 3 de maio), a mesma norma que adotámos para o período da Páscoa e, portanto, com proibição de deslocações inter-concelhias de forma a limitar muito a margem de circulação", revelou António Costa precisando que nesses três dias vão vigorar as "mesmas regras" decretadas para o período pascal.