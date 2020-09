Governo indicou Ricardo Mourinho Félix para vice-presidente do BEI

O antigo secretário de Estado das Finanças Ricardo Mourinho Félix foi proposto pelo Governo para o cargo de vice-presidente do Banco Europeu de Investimento (BEI), confirmou esta quinta-feira o ministro das Finanças, João Leão.A revelação foi feita pelo titular da pasta das Finanças na conferência de imprensa após a reunião do Conselho de Ministros.Mourinho Félix abandonou o Governo em julho, quando o anterior ministro das Finanças e atual governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, saiu do Executivo.