Governo italiano aposta em obras públicas e já admite défice superior a 3%

O colapso do viaduto em Génova pode servir de pretexto para o governo italiano avançar com um "grande plano de investimentos em obras públicas". Nesse sentido, Roma admite poder registar um défice superior a 3% do PIB em 2019.

Poderá estar em perspectiva uma nova frente de combate entre as autoridades italianas e as instâncias de Bruxelas, dado que o governo transalpino não descarta a possibilidade de aumentar a despesa pública em 2019, elevando o défice orçamental acima do limite de 3% do PIB estabelecido pelas regras europeias.





Esta segunda-feira, 20 de Agosto, Giancarlo Giorgetti, o vice-presidente do Conselho de Ministros do governo transalpino, membro da Liga de Matteo Salvini, afirmou, em entrevista à Sky TG24, que "não exclui nada" um défice superior a 3% no próximo ano devido à necessidade de financiamento de obras de melhoramento de infra-estruturas essenciais tais como pontes, estradas ou escolas.