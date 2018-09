Governo italiano aprova "decreto Salvini" que restringe asilos e facilita deportações

Das palavras às acções, Matteo Salvini assegurou a principal vitória política desde que assumiu, em Junho, a pasta do Interior do governo anti-sistema de aliança entre a Liga e o Movimento 5 Estrelas. Ao final da manhã desta segunda-feira, 24 de Setembro, o Conselho de Ministros italiano aprovou, por unanimidade - afastando a ideia de divisões no seio do executivo a propósito desta questão -, o chamado "decreto Salvini", um documento através do qual o líder da Liga (partido anti-imigração) pretende implementar as prometidas políticas de restrição à entrada de requerentes de asilo na Itália.





Apesar de o decreto poder ainda ser alvo de alterações em sede parlamentar, as medidas inscritas no mesmo são a confirmação de que o também vice-primeiro-ministro não vai deixar por mãos alheias os créditos da retórica anti-migratória, como é exemplo a promessa eleitoral de deportação de milhares de migrantes em condição irregular, que ajudou ao resultado histórico conseguido pela Liga em Março.



"Um passo em frente para tornar Itália mais segura", escreveu Salvini no Facebook, garantindo que este também conhecido como "decreto de segurança" permitirá combater as redes de tráfico de pessoas e também reduzir os custos assumidos por Roma com o acolhimento de requerentes de asilo.



Já o primeiro-ministro transalpino, Giuseppe Conte, afirma, citado pelo La Stampa, que este decreto permite a Itália aproximar-se dos padrões da União Europeia em matéria de protecção humanitária. O principal objectivo desta iniciativa governamental passa por "reorganizar o sistema de reconhecimento da protecção internacional para a adequar aos padrões europeus", explicou Conte.







Entre as medidas previstas está a intenção de revogar a nacionalidade atribuída a estrangeiros condenados por actos de terrorismo internacional e a suspensão dos pedidos de asilo devido a causas relacionadas com a manutenção da ordem pública, o que diz respeito a requerentes alvo de condenações em primeira instância por crimes tais como violência sexual, posse de droga, entre outros.