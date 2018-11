Governo italiano muda director executivo do FMI que também representa Portugal

Unshackled.

For those of you who thought my tweets over the past year, while ED at the IMF, were boring and “read like the Pravda”: let it be known that I’m now a free agent. Still, in an age of strident excesses, including in my own country, will aim to remain restrained...





A indicação dos directores executivos cabe aos países e, neste caso, esta foi uma decisão do ministro das Finanças italiano. A escolha aconteceu em Setembro e, segundo a imprensa italiana, foi feita sem o conhecimento dos partidos da coligação.



O Corriere della Sera escreveu que a fricção foi especialmente intensa com o Movimento 5 Estrelas, liderado por Luigi Di Maio, que descobriu "por acaso" através de um dos outros países envolvidos na escolha. O conflito seria depois mediado pelo primeiro-ministro, Giuseppe Conte.



Questionado pelo Negócios sobre esta decisão, o Ministério das Finanças não respondeu até à publicação desta peça.



