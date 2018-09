Reuters

Esta quinta-feira de manhã o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, chegará ao país vindo da assembleia-geral das Nações Unidas para reunir com os seus ministros, mas essa reunião poderá não acontecer devido a tensões entre a Liga, o Movimento 5 Estrelas e o ministro das Finanças, Giovanni Tria. A notícia é avançada esta quinta-feira, dia 27 de Setembro, pelo jornal italiano Corriere della Serra.A reunião de hoje tem como objectivo acertar as metas do Orçamento do Estado para 2019, nomeadamente aquela que é a mais polémica - o valor do défice. Mas o encontro está em causa "devido a novas complicações", escreve o jornal, em alcançar um acordo no saldo orçamental.A notícia surge apesar de ontem Tria ter indicado que estará disposto a implementar as promessas eleitorais dos dois partidos da coligação já neste orçamento, desde que a sua aplicação seja de forma faseada para que se enquadrem nas regras europeias.Segundo o Corriere della Serra, a Liga e o Movimento 5 Estrelas querem um défice de 2,4%, bem acima do intervalo entre os 1,6% e os 2% que tem sido dado como o aceitável para Tria.Ontem Luigi Di Maio, líder do 5 Estrelas, terá mesmo ameaçado bloquear o orçamento para o próximo ano caso as suas exigências não sejam incluídas.Os juros da dívida italiana a dez anos estão a subir 7 pontos base para os 2,932%. E o euro desvaloriza 0,37% para os 1,1698 dólares.