Governo italiano pondera comprar posição maioritária na Autostrade   

Fontes próxima do primeiro-ministro transalpino avançam que o governo italiano está a contemplar a possibilidade de avançar para a compra de uma posição maioritária na Autostrade per l’Italia. O governo assumiria o controlo da empresa responsável pela gestão de infra-estruturas rodoviárias através do banco estatal Cassa Depositi e Prestiti (CDP).

O governo italiano poderá recorrer ao banco estatal Cassa Depositi e Prestiti (CDP, detido em mais de 80% pelo Ministério da Economia da Itália) para comprar uma posição maioritária na Autostrade per l’Italia e assim assumir o controlo da empresa responsável pela gestão de um conjunto alargado de infra-estruturas rodoviárias transalpinas.





De acordo com a informação prestada por duas fontes anónimas à Reuters, o governo italiano pondera assim nacionalizar parte da Autostrade, empresa controlada pela holding Atlantia e que detinha a gestão do viaduto Morandi que colapsou em Génova provocando a morte a 43 pessoas.