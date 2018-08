Governo lança concurso dotado com 1 milhão de euros para apoiar inovação agrícola e rural

O Ministério da Agricultura lançou esta segunda-feira um concurso, no valor de um milhão de euros, destinado a apoiar o trabalho desenvolvido pelos centros de competências do sector florestal e agro-alimentar na área da inovação agrícola e rural.

Rui Miguel Pedrosa

"O concurso destina-se a financiar os vinte centros de competências já constituídos no território continental e, entre as operações apoiadas, está a implementação de agendas de inovação e investigação e a realização de sessões de trabalho com o objectivo de actualizar o levantamento de necessidades de inovação do sector agrícola e zonas rurais, promover a transferência de conhecimento para o sector, criar redes de parceiros e incorporar a inovação em toda a actividade", disse, em comunicado, o Ministério liderado por Capoulas Santos.

O concurso, que é financiado pelo Programa de Desenvolvimento Rural (PDR) 2020, tem como prioridades a aplicação, acompanhamento e avaliação das medidas de política de desenvolvimento rural e promoção do trabalho qualificado e em rede entre os diversos agentes.

De acordo com o Ministério da Agricultura, os centros de competências agregam agentes económicos de uma área estratégica, entidades do sistema científico nacional e autarquias, com o "objectivo de potenciar a competitividade e inovação das empresas".

Do mesmo modo, estas entidades visam o desenvolvimento científico e tecnológico, "aumentando a produtividade das culturas e inovando nos produtos agro-alimentares e florestais".

As candidaturas ao concurso decorrem até ao dia 28 de Setembro e podem ser submetidas através da página www.pdr-2020.pt.