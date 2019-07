Governo lança programa para 2.100 estágios na administração local  

O Governo vai assinalar esta quarta-feira o lançamento da 6ª edição do PEPAL – Programa de Estágios Profissionais para a Administração Local.

Segundo uma nota do Governo enviada à comunicação social, o PEPAL deste ano contempla 2.100 estágios profissionais, o que representa o "maior número de sempre".

A cerimónia de lançamento vai decorrer esta quarta-feira, às 16h00, no Bombarral, contando com a presença do Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e o Ministro do Planeamento, Nelson de Souza.

O PEPAL destina-se a jovens desempregados até aos 30 anos, ou 35 se portadores de deficiência ou com incapacidade, detentores de licenciatura ou de cursos técnicos superiores profissionais ou técnicos profissionais.



Os 2100 estágios são cofinanciáveis pelo Fundo Social Europeu através dos Programas Operacionais Regionais, num montante disponível de cerca de 18,5 milhões de euros.



Segundo o Governo, o PEPAL é um instrumento de apoio à transição dos jovens do sistema de ensino e formação profissional para o mercado de trabalho, e visa aumentar a qualificação e consequentemente o perfil de empregabilidade, dando resposta às dificuldades de inserção na vida profissional.