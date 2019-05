Governo manda cancelar inspeções do Fisco a casamentos

O Ministério das Finanças cancelou na quinta-feira as ações de fiscalização previstas para casamentos, considerando que essas operações "têm de obedecer ao princípio da proporcionalidade" entre os meios e os fins definidos.





A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) ia avançar com uma megaoperação de fiscalização a casamentos e festivais de música a partir do próximo fim de semana, noticiou o Jornal Económico na sua edição desta sexta-feira, 31 de maio.



No entanto, "no momento em que tomou conhecimento" do agendamento das referidas operações, o Ministério das Finanças deu ordem para que essa operação fosse cancelada.



Ainda que lembre que "todos os negócios relacionados com a organização de qualquer festa – incluindo casamentos – devam ser devidamente enquadrados na economia formal", o gabinete de Mário Centeno defende que "a fiscalização do cumprimento das obrigações fiscais não pode ser feita de forma desproporcional"



"Uma acão inspetiva que perturbe o normal funcionamento de uma cerimónia ou festa de casamento não pode ser considerada proporcional face ao objetivo de fiscalização de cumprimento de obrigações fiscais", acrescenta o Ministério das Finanças, numa nota enviada ao Negócios.



Segunda ação polémica cancelada



Esta é a segunda ação polémica do Fisco que foi cancelada esta semana. Na terça-feira, a AT juntou-se à GNR numa ação de cobrança de dívidas. À beira da estrada, a GNR mandava parar os condutores e o Fisco avaliava se tinham ou não dívidas. Se tivessem, eram convidados a pagar. Se não houvesse disponibilidade financeira para o fazer, havia a possibilidade de penhora.