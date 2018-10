Governo mantém apoios à compra de veículos eléctricos

Pedro Elias

O Governo vai continuar a apoiar a aquisição de veículos eléctricos, mantendo em 2019 o desconto de 2.250 euros para quem comprar um veículo 100% eléctrico, assim como o incentivo à compra de motociclos eléctricos, através de financiamento do Fundo Ambiental.



"Serão mantidos os incentivos em vigor, de entre os quais os incentivos fiscais para reforço do consumo de veículos eléctricos por parte das empresas e o incentivo de 2.250 euros, tanto para empresas, como para particulares", refere o relatório que acompanha a proposta de Orçamento do Estado para 2019 entregue esta segunda-feira no Parlamento.



Há um ano o Executivo tinha apenas previsto repetir a medida destinada a incentivar a aquisição de automóveis eléctricos, mas na sequência de uma proposta do PAN de alteração do Orçamento para 2018, que foi aprovada na especialidade, foi alargada a atribuição do incentivo, no valor de 400 euros, a motociclos, com o limite de 1.000 unidades.



Na proposta de OE para 2019, o Governo diz ainda que "o Estado continuará o seu processo de liderança pelo exemplo, ao concretizar a terceira fase do projecto Eco.Mob, com a introdução de novos veículos eléctricos nas frotas da Administração Publica, incluindo a local".



Em relação à rede piloto de carregamento Mobi.e, "2019 será o ano da total cobertura do território nacional, prevendo-se a conclusão da segunda fase da rede piloto, com a instalação de um posto de carregamento em cada município em falta", refere ainda o Executivo, acrescentando que será dado ainda "início ao pagamento da energia para a mobilidade eléctrica, permitindo que a futura expansão seja feita em regime de mercado, com o respectivo investimento por parte dos operadores de pontos de carregamento".



O Governo já anunciou que carregar veículos eléctricos começará a ser pago no próximo dia 1 de Novembro.