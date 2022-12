Governo não tem condições para continuar em funções, defende Chega

indemnização de 500 mil euros a Alexandra Reis aquando da sua saída antecipada da transportadora aérea. Pedro Nuno Santos justificou a sua demissão "face à perceção pública e ao sentimento coletivo gerados em torno deste caso".



Se num primeiro momento negou ter conhecimento do caso, numa nota esta quarta-feira divulgada assumiu que o secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Mendes, - que também já apresentou a sua demissão - tinha conhecimento desses termos e que não viu incompatibilidades - num processo que foi acompanhado pelos serviços jurídicos da TAP.

O Chega considera que o Governo não tem condições para continuar em funções. "É um Governo sem condições para continuar em funções. À data, são 10 as demissões, duas das quais de grande peso político: Marta Temido e Pedro Nuno Santos", afirmou o líder do partido, André Ventura.O governante, que reagia à demissão do ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, afirmou que "as notícias que chegam a nós e a toda a Europa desprestigiam o Governo, minam a credibilidade de António Costa e põem em causa a autoridade política de todos os ministérios do Executivo".Para o partido, a demissão de Pedro Nuno Santos, Hugo Mendes - agora ex-secretário de Estado das Infraestruturas - e Alexandra Reis - ex-secretária de Estado do Tesouro - não encerram o caso e aponta que há questões por responder."Foi legal ou não a indemnização paga pela TAP a Alexandra Reis? Tendo saído de uma empresa pública para outra teria ou não direito a esta indemnização? Há ou não outros casos na TAP de indemnizações desta natureza? Até ao momento o Governo tem-se escusado, tal como a empresa, a responder a esta questão? Se não tinha competência para ser administradora da TAP, porque razão tinha depois competência para o ser da NAV e depois secretária de Estado?", indagou o responsável pelo Chega, apontando que estas são questões "que nenhuma crise política poderá apagar".André Ventura realça ainda que os "contribuintes portugueses estão fartos de ver o seu dinheiro usado desta forma", e considera fundamental que o Parlamento se una e que seja feita "uma auditoria completa às contas da TAP" e que rapidamente sejam conhecidos os seus resultados.O dirigente do Chega revelou ainda que irá pedir um debate de urgência na Assembleia da República, com a presença do primeiro-ministro.A mais recente polémica instalou-se após ter sido divulgado que a TAP pagou uma