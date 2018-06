Governo paga quase o dobro por meios aéreos com ajuste directo

Continuar a ler O Governo justifica a operação, dizendo que quando a operação diz respeito apenas a um ano "é menos interessante em termos económicos para os operadores".



O Governo contratou a quatro empresas, por ajuste directo, 28 helicópteros ligeiros na semana passada para combater os fogos de 2018. São quatro contratos com quatro empresas por cerca de 11,5 milhões de euros, um valor acima dos 7,85 milhões de euros por ano no segundo concurso do Governo.De acordo com as contas do semanário Expresso, o mais recente investimento no dispositivo de meios aéreos foi um "negócio custoso para o erário público". Comparativamente ao segundo concurso, cujo valor era de 15,7 milhões para 2018 e 2019 - o que, por ano, se traduz em 7,85 milhões de euros - os meios aéreos de combate aos fogos vão custar mais 47% do que o previsto.