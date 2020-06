O Governo vai pedir autorização à Assembleia da República para aumentar o endividamento líquido do Estado em mais 10 mil milhões de euros. O Orçamento suplementar duplicou assim o limite adicional de endividamento das administrações públicas para 20 mil milhões de euros.Esta manhã, o Conselho de Ministros aprovou uma proposta de retificação à lei do Orçamento do Estado, para ajustar as contas aos reflexos da crise provocada pela pandemia de covid-19. No documento, o Executivo pede autorização ao Parlamento para acrescentar a dívida fundada da República.O objetivo do aumento do endividamento é fazer face a uma quebra muito acentuada da receita (na ordem dos 5%), e um aumento na despesa de cerca de 4.300 milhões de euros. O défice orçamental vai disparar para 6,3% este ano, e a dívida pública deverá subir para 134,4% do PIB.