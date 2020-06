Governo pede intervenção do MP para responsabilizar promotores de festa ilegal em Lagos

A ministra da Justiça pediu hoje à Procuradoria-Geral da República a intervenção do Ministério Público para a "instauração de ações indemnizatórias contra os promotores" da festa ilegal em Odiáxere, no concelho de Lagos.

"A ministra da Justiça solicitou hoje à Procuradoria-Geral da República a intervenção do Ministério Publico para, em representação do Estado, instaurar ações indemnizatórias contra os promotores do evento de Odiáxere, em Lagos, do qual resultou a infeção de mais de sete dezenas de pessoas, incluindo crianças", lê-se numa nota enviada pelo Ministério Público.