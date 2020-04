Governo permite escalas a cruzeiros mas passageiros não desembarcam

O Governo vai interditar o desembarque de passageiros de cruzeiros, embora os navios possam continuar a fazer escalas nos portos portugueses, anunciou esta quinta-feira o primeiro-ministro, António Costa.

De acordo com o primeiro-ministro, o Governo vai também "determinar a proibição de desembarque dos passageiros de navios de cruzeiro, que poderão continuar a aportar para efeitos de reabastecimento, com a exceção dos residentes em Portugal".

O líder do Executivo anunciou também o encerramento de todos os estabelecimentos de ensino até 9 de abril, data em que a medida será reavaliada, bem como restrições no acesso a centros comerciais, restaurantes e o encerramento de discotecas.



Também os lares de idosos terão visitas limitadas.

Numa declaração em que anunciou várias das medidas adotadas pelo Governo para tentar conter o surto do coronavírus Covid-19, Costa indicou que Portugal "ainda não atingiu o pico do surto" e que o surto "poderá ser mais duradouro do que inicialmente estimávamos".