Governo poupa 1,3 mil milhões de euros em juros

Nos últimos sete anos, o Governo conseguiu poupanças que ascendem a 1,3 mil milhões de euros, ficando acima do inicialmente previsto entre 2016 e 2022, apontam as contas do Dinheiro Vivo, com base nos dados da Conta Oficial do Estado e da execução orçamental.



Para estas poupanças contribuíram as políticas de taxas de juro zero e as compras massivas de obrigações do tesouro por parte do Banco Central Europeu (BCE).



Mas estas verbas não se traduziram em acréscimo de despesa, com o Ministério das Finanças a canalizar estas poupanças para a redução da dívida e do défice, que em 2019 chegou a registar excedente, lembra o jornal.

Leia Também Apoios e poupanças das famílias travam recessão



O Dinheiro Vivo sublinha ainda que com os 1,3 mil milhões o Governo conseguiria financiar quatro anos da reposição do tempo de serviços dos professores, com a respetiva recuperação dos salários. No total, os professores têm ainda seis anos, seis meses e 23 dias do tempo de serviço por reconhecer.