O Governo está a preparar um programa de fundos europeus específicos para as regiões do interior. A medida faz parte da revisão do programa nacional de coesão territorial, lançado há cerca de ano e meio e que o Governo quer completar com novas medidas, algumas fiscais, outras relacionadas com a reprogramação do Portugal 2020."Vamos acrescentar outras medidas" ao programa nacional de coesão territorial. "Aliás, isso estava pensado desde o primeiro momento. Nós estamos a fazer 18 meses de aprovação do programa nacional. É altura de fazer o balanço", começou por dizer o ministro antes de avançar com uma novidade concreta: "uma coisa que neste momento o Ministério do Planeamento e das Infraestruturas está a estudar e que o secretário de Estado do Desenvolvimento e Coesão vai começar a trabalhar também é, dentro da reprogramação do Portugal 2020, passarmos aPara Pedro Siza Vieira, "esta é uma ferramenta muito poderosa para podermos dizer: 'isto vai ser só para estes'. Acho que este é um exemplo muito claro de maior ambição na estratégia que existe de atrair investimento privado para criar emprego".A informação foi avançada em entrevista ao Negócios e à Antena 1, que será transmitida este domingo e que será publicada na edição impressa do Negócios na segunda-feira.