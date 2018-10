Governo prevê pagar mais 200 milhões em juros no próximo ano

O Executivo justifica o agravamento destes custos com a expectativa de subida das taxas de juro a nível internacional, impulsionada pela retirada de estímulos do BCE.

A despesa com juros deverá atingir os 7.406 milhões de euros em 2019, acima dos 7.205 milhões pagos este ano, adianta a proposta para o Orçamento do Estado para o próximo ano. De acordo com estes valores, a factura com os juros deverá, assim, registar um agravamento de 200 milhões de euros, justificado pelo Executivo com factores "exógenos" que não dependem do governo.





"No contexto de factores exógenos não influenciáveis pela acção do Governo, destaca-se como eventual risco o possível aumento, superior ao esperado, das taxas de juro de curto prazo, na sequência, nomeadamente, da retirada dos estímulos do BCE, traduzindo-se num risco negativo na evolução da despesa com juros da dívida pública", explica o Executivo liderado por António Costa.