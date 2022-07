Governo prevê quase 900 milhões com taxas sobre carbono este ano

Apesar de a tributação sobre o carbono ser considerada uma necessidade para que sejam atingidas as metas climáticas assumidas, o total da receita arrecadada em Portugal com essas taxas não é pública. Sabe-se, no entanto, que o Governo conta arrecadar este ano, pelo menos, 872,3 milhões de euros com a tributação que incide sobre o carbono e que terão como destino o Fundo Ambiental.





