António Mendonça Mendes, secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, atirou para 2021 a redução do IRS, com eventuais alterações aos escalões do imposto, para beneficiar os rendimentos médios.





onseguiremos fazer no próximo ano uma grande baixa de impostos para os rendimentos médios e nessa altura olharemos para os escalões," disse António Mendonça Mendes, lembrando que o Governo tem feito "um caminho orçamental prudente" que permite que as famílias portuguesas paguem "menos mil milhões de euros de impostos." Continuar a ler Mariana Mortágua, bloquista, tinha registado a vontade do partido de fazer uma reforma "profunda" no IRS no próximo ano, mas defendeu que pelo menos a atualização dos escalões prevista para este ano deveria ter por base a taxa de inflação prevista para 2020 e não apenas os 0,3%, "para que não exista qualquer efeito, ainda que marginal," nos rendimentos dos trabalhadores.



Duarte Alves, comunista, defendeu também a proposta de atualizar os escalões à taxa de inflação esperada (1%), bem como o aumento da dedução específica.



