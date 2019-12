Recorde-se que, há um ano, no desenho do Orçamento do Estado para 2019, o Governo também optou por não atualizar os limites superiores dos escalões de IRS, uma decisão que motivou críticas da oposição, mas também dos parceiros parlamentares.No ano passado, esse congelamento teve um custo de cerca de 60 milhões de euros para todos os contribuintes - isto porque, como as taxas de IRS são progressivas, uma atualização do limite superior dos escalões resulta em mais rendimento a ser tributado à taxa do escalão inferior e, consequentemente, em menos imposto a pagar".