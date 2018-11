Governo propõe nova “idade pessoal de reforma” que pode ficar abaixo dos 65 anos

O novo regime de pensões antecipadas vai introduzir o conceito de idade pessoal de reforma, permitindo que esta seja antecipada, nalguns casos, para antes dos 65 anos. O impacto da alteração está por explicar e deverá beneficiar sobretudo, mais uma vez, pessoas com longas carreiras.





De acordo com a proposta apresentada em concertação social, a idade da reforma vai continuar a aumentar em função da esperança média de vida. Será de 66 anos e 5 meses em 2019 e 2020. Quando uma pessoa antecipa a pensão tem um corte de 0,5% por cada mês que falte para a idade da reforma (ou de 6% por cada ano).





Contudo, o Governo quer agora "introduzir o conceito de idade pessoal de acesso à pensão de velhice em função da carreira", o que resulta "em quatro meses por cada ano de carreira acima dos 40 anos, sem a limitação, até agora imposta na lei, de 65 anos".





Assim, de acordo com os exemplos apresentados, uma pessoa com 45 anos de carreira poderá antecipar a reforma em 20 meses, pelo que, tendo em conta a idade de reforma em 2018, poderia reformar-se aos 64 anos e 8 meses. Para uma carreira de 46 anos a idade da reforma baixa para os 64 anos e 4 meses, usando as regras de 2018.





A lei em vigor permitia a antecipação mas não abaixo dos 65 anos, pelo que a proposta poderá ser essencialmente útil para quem tenha mais longas carreiras.





Por outro lado, tal como já tinha sido anunciado, será eliminado o factor de sustentabilidade (que no próximo ano será de 14,67%) apenas para quem aos 60 anos de idade e que, com essa idade, complete pelo menos 40 anos de registo de remunerações.





O Governo sustenta que as alterações "contribuem para a simplificação e transparência" do regime de pensões, "permitindo a cada beneficiário identificar com facilidade a sua idade pessoal de acesso à pensão de velhice", em função da carreira.





"Se adiar o acesso à pensão de velhice além da idade pessoal beneficia da bonificação" que já consta da lei. Se antecipar, é-lhe aplicado o corte de 0,5% por cada mês que falte até à sua idade pessoal.