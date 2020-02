Governo quer acordo de “implementação faseada” com os sindicatos

Executivo garante que vai considerar as propostas dos sindicatos e admite evoluir embora avise que estas são “mais exigentes do ponto de vista orçamental” do que as que foram inicialmente apresentadas.

O Governo está disponível para chegar a um acordo de "implementação faseada" com as estruturas sindicais.





"Sublinhando que 2020 é o ano que marca a retoma da normalidade das carreiras, com todos os acrescimentos remuneratórios pagos na totalidade, o Governo está disponível para chegar a um acordo de implementação faseada com as estruturas sindicais", diz fonte oficial do Ministério da Administração Pública, em comunicado.