Governo quer alterar regime dos independentes com atividade fortemente sazonal

O Governo quer adequar o regime contributivo dos trabalhadores independentes com atividade sazonal, "designadamente" no que respeita às suas obrigações declarativas.





A intenção consta da proposta de lei preliminar do Orçamento do Estado para 2020, a que o Negócios teve acesso.





"Em 2020, o Governo legisla no sentido de adequar o regime contributivo dos trabalhadores independentes às atividades com forte componente sazonal e elevada flutuação dos momentos de faturação, designadamente no que respeita às respetivas obrigações declarativas", lê-se na proposta preliminar.





O regime contributivo dos trabalhadores independentes foi revisto no ano passado e as novas regras entraram em vigor no início de 2019.



Nessa altura, a então secretária de Estado da Segurança Social, Cláudia Joaquim, referiu o caso dos independentes que têm a atividade concentrada em um ou dois meses do ano, como pode acontecer na agricultura.