Ricardo Mourinho Félix sugeriu assim aos deputados para que agendem uma votação extraordinária para aprovar o projecto de lei "antes das férias do Verão".



Durante a sessão, o secretário de Estado salientou a importância das novas regras que irão estimular a concorrência, enquanto o PSD destacou o alcance da nova legislação que encara "um novo mundo" e que tornará possível fazer uma transacção de até 15 mil euros para qualquer parte do mundo num espaço de 10 segundos.



Do CDS-PP, a deputada Cecília Meireles lamentou que o atraso na transposição da directiva esteja a "prejudicar o mercado" e a "implementação de muitas novas empresas que começaram a aparecer, com o que isso traz de prejuízo".



A nova directiva dos pagamentos, que deveria ter entrado em vigor em meados de Janeiro, trará uma mudança significativa para os bancos que passam a ser obrigados a partilhar os dados dos clientes com empresas concorrentes, como as 'fintech' (empresa tecnológica de serviços financeiros).



A directiva vem permitir a entrada de novos operadores nos serviços de pagamentos, como é o caso dos prestadores de serviços que agregam a informação financeira dos clientes. Isto permite ao cliente juntar numa única plataforma a informação de várias contas bancárias, mesmo que de bancos diferentes.



Com a devida autorização dos clientes, os bancos serão obrigados a ceder a sua informação financeira a outras entidades, perdendo assim uma vantagem competitiva que detinham até agora. Haverá ainda a oferta de serviços de pagamentos que eliminam a necessidade de intermediários no processamento de transacções.



Os efeitos na banca



Os serviços de pagamentos são dos principais negócios dos bancos e dos mais lucrativos, pelo que a entrada em vigor desta legislação significará uma grande alteração para o sistema bancário tradicional. A consultora Roland Berger considerou, num estudo divulgado em Janeiro de 2017, que a nova directiva de pagamentos significará uma mudança "radical" e uma "ameaça" ao negócio dos bancos, estimando um impacto de 25% a 40% nas receitas da banca europeia.



Estas mudanças serão também um desafio para a regulação bancária, como o próprio governador do Banco de Portugal já reconheceu. Em Novembro, Carlos Costa considerou que o papel das entidades reguladoras será o de assegurar "a neutralidade da regulação", para que esta não seja "um entrave à inovação nem proteja os incumbentes [empresas já no mercado]", ao mesmo tempo que garante "a salvaguarda das condições de risco e segurança".



A directiva deverá ter ainda outros impactos, desde logo no emprego gerado pelos bancos, uma vez que a perda de negócio deverá significar mais redução de trabalhadores.

