Governo quer duplicar lojas Espaço Cidadão

Leia Também Renovar a carta ou mudar a morada: serviços vão ter número único

O Governo vai destinar 20 milhões de euros dos fundos do Portugal 2030 para abrir mini lojas do cidadão em mais metade da das freguesias do território continental, indica esta segunda-feira, o jornal Público O objetivo é promover a coesão territorial e garantir acesso a serviços essenciais e, para isso, o Executivo pretende duplicar os Espaço Cidadão que já existem, passando de 717 para mais de 1400, até 2030.Nestes locais ficarão, assim, congregados 13 entidades e 52 serviços onde será possível, entre outros, renovar o cartão de cidadão, apresentar despesas comparticipadas pela ADSE ou, durante a pandemia, agendar a vacina contra a covid-19 ou emitir o certificado digital.Só até ao final do ano, prevê-se abrir 16 novos espaços.