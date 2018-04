Governo quer facilitar arrendamento de casas hipotecadas ao banco

BE é perito em: Eutanásia, casamentos gay, adopção gay, abortos grátis se forem reincidentes tanto melhor, casas de borla para os ressacados do RSI e para a ciganada. Se puderem ainda surripiar a luz e a água melhor! De economia nada percebem, têm ódio visceral ao capital, casas para os coitadinhos!

Os valores do BE emanam um fedor nauseabundo!

PS quer matar a galinha dos ovos de ouro!

Há 13 minutos

As cidades de Lx e Porto foram reabilitadas graças ao empreendedorismo dos proprietários, não foi dinheiro do Estado. Agora o BE com o seu ódio visceral ao capital quer travar e punir quem investe e quem poupa. Se uma pessoa chega aos 65 anos e não tem uma casa o q andou a fazer na vida? Nos copos!