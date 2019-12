Governo quer que os hospitais cobrem por doentes abandonados

Todos os dias há mil pessoas que têm alta mas que continuam internadas porque não têm para onde ir, devido à falta de respostas sociais, um problema que custa aos hospitais cem milhões de euros por ano, de acordo com o Jornal de Notícias.





A proposta de orçamento para 2020 revela que o ministério da Saúde quer encontrar "um modelo de responsabilidade financeira" para estes internamentos.





Ao jornal, fonte oficial do Ministério da Saúde recusou avançar detalhes, referindo que "será um trabalho a desenvolver" em articulação com o Ministério da Solidariedade e da Segurança Social (MTSSS) ao longo do próximo ano.