Governo quer que trabalho extraordinário não penalize IRS

O Governo está a avaliar a criação de um sistema que aplique a retenção na fonte do IRS de forma diferente aos valores recebidos por trabalho extraordinário, como seja horas extra ou trabalho em dias de feriado, revela o JN.

Com isto o Governo quer evitar que as pessoas que fazem trabalho extraordinário paguem mais impostos por isso. Ou seja, com o pagamento do trabalho extraordinário os contribuintes arriscam-se a subir de escalão, pagando assim mais impostos.