Governo quer rever proteção social para os advogados mas não tem respostas no imediato

Os advogados e solicitadores, que não descontam para a Segurança Social, mas sim para a Caixa de Previdência de Advogados e Solicitadores (CPAS), não tiveram acesso aos apoios criados para os profissionais independentes no âmbito da pandemia. É um problema, "que gera dificuldades sobretudo ao nível dos advogados de prática individual", admitiu esta terça-feira a ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, mas sem avançar com uma resposta, pelo menos no imediato.

A ministra, que falava no Parlamento no âmbito de uma audição na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades de Garantias, explicou que os apoios que estão a ser concedidos aos independentes são da Segurança Social e que "isso faz uma grande diferença". "Admito que temos aqui um problema", mas há uma diferenciação" face à generalidade dos profissionais, na medida em que estes "estão a ter a vantagem de um desconto que fazem" para a Segurança Social e que a generalidade dos advogados não fazem.





"Temos de fazer uma reflexão sobre o sistema de proteção social, mas isso deve começar na própria classe", afirmou a ministra. "Não tenho dúvida nenhuma que essa questão estrutural vai ter de ser analisada".