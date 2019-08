Governo quer saber se funcionários públicos estão mais motivados do que há quatro anos

Esta é a segunda edição de um inquérito lançado pela primeira vez em 2015, mas que acrescenta novas perguntas que permitem uma comparação direta com medidas tomadas pelo anterior governo.

O Governo quer saber se os funcionários públicos estão mais ou menos motivados do que em 2015. Para isso, a Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP) lançou um questionários aos funcionários do Estado, que é a segunda edição de um inquérito lançado em 2015.





A notícia foi avançada pelo Observador, sendo citada pela agência Lusa que escreve que o inquérito pretendia na altura "identificar os principais fatores de motivação/satisfação dos trabalhadores" do Estado. Com os resultados deste novo inquérito será possível perceber como evoluiu a motivação dos funcionários e se a situação é agora mais positiva do que há quatro anos. O questionário foi lançado pela DGAEP em julho e pode ser respondido até 30 de setembro.