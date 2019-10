Embora não diga ainda como, ao subir a idade mínima para assistir a touradas, o Governo aproxima-se de recomendação da ONU e do que pretendia o PAN. Medida não constava no programa eleitoral dos socialistas.

No seu relatório sobre os direitos das crianças em Portugal, a ONU fala diretamente em violência que deve ser afastada das crianças, dizendo que deve ser aumentado "o conhecimento dos representantes do Estado, meios de comunicação e população sobre os efeitos negativos nas crianças, mesmo como espectadores, da violência associada as touradas".



Agora, e embora a medida não constasse do programa eleitoral, o Executivo de António Costa compromete-se a "elevar a idade mínima para espetáculos".



Com esta proposta, o Governo aproxima-se também do PAN, que no seu programa eleitoral tem várias medidas contra as touradas, entre elas "afastar os menores de 18 anos) da violência da tauromaquia, proibindo a sua participação a qualquer título, nomeadamente, a participação a título amador ou profissional nos espetáculos tauromáquicos ou quaisquer outros que envolvam sofrimento animal, assim como a assistência".



